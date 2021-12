Politie onderschept 1 miljoen euro in busje op Nederlands-Duitse grens

Afghaanse tieners na smeekbedes gered uit ijskoude koelwagen

Vier Afghaanse tieners zijn in het Duitse Kleve, net over de Nederlandse grens, uit een koelwagen gered. De Oekraïense chauffeur van de vrachtauto hoorde klopgeluiden en schakelde de politie in. Die vond hen op de vloer van de laadruimte, waar het op dat moment 1 graad onder nul was.

18:31