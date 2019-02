Politie onderzoekt hoe Nederlands meisje (6) bewusteloos kon raken in skilift

De Franse bergpolitie PGHM en de recherche van Thonon-les-Bains vragen zich af hoe het ongeval kon plaatsvinden. Het Nederlandse meisje nam deel aan een skiles. Haar ouders waren er niet bij, maar in de lift waren wel andere volwassenen in haar gezelschap. Zij hadden al die tijd niets in de gaten.

Reanimatie

De burgemeester van Châtel Nicolas Rubin zei gisteren dat het ongeval plaatsvond in de nieuwste skilift van het gebied. De bouw van de Pierre-Longue begon afgelopen augustus. Er was 7,5 miljoen euro gemoeid met de zespersoonsstoeltjeslift die in de plaats kwam van een lift voor vier personen. Daarmee kunnen 3000 mensen per uur worden vervoerd, eerst waren dat er 2600. De lift wordt in de winter door skiërs gebruikt, in de zomer kunnen wandelaars en mountainbikers ermee omhoog en omlaag. Vandaag zei Rubin dat het niet vaststaat dat het meisje bekneld is geraakt. Dat wordt ook onderzocht. Hij heeft ook met het medische team van het ziekenhuis in Genève gesproken. De artsen waren nog erg terughoudend in het geven van een update van de situatie van het meisje.