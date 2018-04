Politie: opzet in het spel bij val adoptiegezin van klif

144 kilometer per uur

Volgens de politie was de cruisecontrol van de auto afgesteld op 144 kilometer per uur toen deze over de klif reed. Er zijn geen remsporen. Het was niet duidelijk waarom het gezin zijn huis ten noorden van San Francisco had verlaten en 800 mijl naar Mendocino reed. Volgens de politie hadden ze niet veel bagage bij zich en ook in hun huis waren geen aanwijzingen te vinden voor een lang geplande afwezigheid. De politie vond geen afscheidsbrief of andere berichten. Amerikaanse autoriteiten wisten vorige week al dat de de inzittenden geen gordel droegen.



De Washington Post meldt dat het gezin de afgelopen jaren verschillende keren was verhuisd om onderzoek te voorkomen. Amerikaanse media meldden dat het bureau voor jeugdzorg drie keer had geprobeerd de familie te bereiken: drie dagen vóór de ramp, op 23 maart en de daaropvolgende dinsdag. Waarom bleef onduidelijk.



Het gezin werd in 2014 bekend door een foto van hun zoontje Devonte, huilend in de armen van een witte politieman tijdens een antiracismebetoging in naam van Black lives matter in Ferguson. Het protest volgde op het doodschieten van de ongewapende zwarte Michael Brown (18) door een witte politieman. De foto ging destijds viral.