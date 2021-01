Politie pakt Nederlands lid van drugsmaffia op in Rio de Janeiro

Zeven jaar cel

Volgens Braziliaanse media werd ‘Etta’ R. in 2014 al eens gearresteerd in België vanwege betrokkenheid bij drugshandel en bezit van cannabis, cocaïne en heroïne. In 2018 werd hij in Antwerpen veroordeeld tot 7 jaar cel. De man zit in Brazilië in de cel, in afwachting van zijn uitlevering aan België of Nederland.