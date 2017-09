Politie reageerde veel te laat na aanslag kerstmarkt in Berlijn

video 'Explosie in metro was aanslag met zelfgemaakte bom'

15:37 Bij een explosie in de Londense metro zijn vandaag 18 mensen gewond geraakt. Volgens de politie gaat het om een aanslag met een zelfgemaakte bom. In totaal zijn 18 mensen overgebracht naar het ziekenhuis, geen van hen is in levensgevaar. Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) liet weten dat zich onder de gewonden geen Nederlanders bevinden.