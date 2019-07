Politie rolt 17 drugsbendes op bij grootste internationale antidopingoperatie

In totaal werden 3,8 miljoen illegale geneesmiddelen in beslag genomen. Het WADA meldt dat 17 criminele netwerken opgerold werden die betrokken waren bij de handel in namaakgeneesmiddelen en dopingproducten in heel Europa. De politie heeft negen labs gesloten waar doping werd gemaakt. Daarbij is bijna 24 ton grondstoffen in beslag genomen.