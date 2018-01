Politie schiet in stationshal Gent man neer die agent aanviel met mes

Het incident vond vanavond rond 21.00 uur plaats op het station Gent-Sint-Pieters, wat ten zuiden van Gent ligt.



Een student die de trein naar huis wilde nemen, was getuige van het incident in het station. Volgens de jongeman liep de man schreeuwend in een vreemde taal het station binnen en had hij een mes vast. De verdachte negeerde de bevelen van de politie om het mes te laten vallen, waarop zij het vuur openden. Volgens de getuige loste de politie twee schoten.



De neergeschoten verdachte is in kritieke toestand per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De hoofdingang van het station werd afgesloten naar aanleiding van het schietincident. De treinen bleven wel gewoon rijden en zijn via de zij-ingangen bereikbaar.