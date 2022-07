Politie: ‘Schutter 4 juliparade was verkleed als vrouw om tattoos in gezicht te verhullen’

De verdachte schutter die gisteren tijdens de 4 juliparade in Highland Park vanaf een dak op de menigte schoot, had zijn daad ‘enkele weken lang’ voorbereid. Hij schoot meer dan zeventig kogels in het rond en had zich als vrouw verkleed om daarna in de menigte te kunnen opgaan.

Dat hebben de lokale autoriteiten in de voorstad van Chicago in de Amerikaanse staat Illinois zojuist op een persconferentie over de fatale schietpartij bekend gemaakt. De 21-jarige Robert ‘Bobby’ E. Crimo III wordt ervan verdacht zeker zes mensen te hebben doodgeschoten. Minstens dertig mensen raakten gewond. Crimo werd na een lange klopjacht opgepakt. Hij zou zich daarbij hebben overgegeven aan agenten.

Volgens de politie is een motief van de dader nog niet bekend. Ook over de aanklachten tegen de verdachte wordt nog nagedacht. Crimo zou zich als vrouw verkleed hebben om na de schietpartij makkelijker te kunnen vluchten door op te gaan in de in paniek geraakte menigte. Ook zou hij op die manier de tatoeages in zijn gezicht hebben bedekt.

Crimo was gisteren in het bezit van meerdere wapens. Die had hij in de regio aangeschaft, op legale wijze.

Volledig scherm De 21-jarige Robert ‘Bobby’ E. Crimo III. © ANP / EPA

Volledig scherm Agenten van de FBI deden vandaag uitgebreid sporenonderzoek in Highland Park. © AP

