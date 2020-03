Politie sluit illegaal lockdownfeest in Belgisch café, aanwezigen riskeren boetes tot 4000 euro of celstraf

,,We doen dit niet omdat we dit graag doen maar omdat het nodig is”, reageert burgemeester Katrien Partyka (CD&V). ,,Het illegale feestje vond plaats achter gesloten deuren maar onze politie was het toch snel te weten gekomen”, legt ze uit. ,,Meestal blijven zulke dingen nooit lang geheim. Zeker niet als mensen merken dat er binnen- en buiten wordt gestapt. Zowel de klanten als de cafébaas probeerden zich nog te verstoppen maar dat haalde niets meer uit. Er werden boetes uitgeschreven. Het café was illegaal geopend. We kunnen dit niet toelaten. Het brengt de gezondheid van de mensen in gevaar. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.”

Straffen

Geen commentaar

Of er nog andere maatregelen zullen genomen worden, is niet bekend. ,,Iedereen moet zich strikt aan de opgelegde maatregelen houden voor het welzijn van iedereen”, klinkt het.



Of er nog meer gevallen in Tienen zijn? ,,Nee, dit was een uitzondering maar we blijven wel alert en we blijven actief controleren”, voegt de burgemeester eraan toe. In totaal zijn er in de politiezone ook acht patrouilles actief om te controleren of het coronaverbod overal wordt nageleefd.



De uitbater ontkende het voorval en wenste geen commentaar te geven.