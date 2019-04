Politie Sri Lanka houdt veertig verdachten aan: ‘Daaronder één Syriër’

Melinda Gates: ‘Op verschil­len­de momenten heb ik uitgeput tegen Bill gezegd: Help!’

8:23 Wereldwijd verschijnt vandaag het eerste boek van miljardairsvrouw Melinda Gates: The moment of lift. Haar levenswerk van de afgelopen twintig jaar staat op papier: in het streven naar vooruitgang zijn vrouwen essentieel. ‘Want als je vrouwen verheft, verhef je de mensheid.’