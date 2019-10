Politie van Milaan troost op verjaardag beroofd kereltje (6) met nieuwe fiets

De moeder van het mannetje was geraakt door het gebaar van zijn ‘waakzame vrienden’. ,,Dit was een geweldige ervaring voor mijn zoon’’, zegt de vrouw. ,,Hij beseft nu voor het eerst dat er slechte dingen gebeuren en dat zijn ouders hem niet overal tegen kunnen beschermen.’’ Haar zoontje kon na het gulle gebaar weer lachen en wil nu later niets liever dan agent worden.



Dat de politie in Milaan er geen moeite mee heeft criminelen zelf hun speeltjes af te pakken, bleek gisteren tijdens het jaarlijkse Ghisa-festival op het Beccaria-plein. Daar maakte een bijzondere gast zijn opwachting. Een blinkende Ferrari 458 Spider in flitsende politiekleuren. De wagen werd in 2015 in beslag genomen en na compleet te zijn nagekeken door Ferrari-monteurs in 2017 aan het Milanese korps geschonken.



De politie gebruikt het racemonster, dat niet alleen rood, wit en groen is gespoten maar ook van zwaailichten en sirenes werd voorzien, in diverse delen van Italië, om te laten zien dat misdaad niet loont. Een dikke middelvinger naar de georganiseerde criminaliteit. En een extra opsteker voor de kleine fietser. ,,Nu heb jij ook een nieuwe bolide, een echt politiewagen.’’