Politie vindt lichaam man in standbeeld van dinosaurus

Update Lot gearres­teer­de journalist Belarus onzeker: in kritieke toestand in ziekenhuis of in gevangenis?

20:19 Het lot van Roman Protasevitsj (26) is onzeker. Sinds het Belarussische prominente oppositielid en journalist gisteren uit een Ryanair-toestel werd gehaald is hij niet meer gezien. Hij zou nu in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen, zo meldt zijn hoofdredacteur Tadeusz Giczan, naar eigen zeggen na contact met Protasevitsj’ moeder. Het Belarussische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt nu echter dat de man in een gevangenis in hoofdstad Minsk zit.