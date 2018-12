Politie vindt stel terug dat verlovingsring verloor op Times Square

Paus Franciscus: homoseksua­li­teit is een modegril

1 december Paus Franciscus maakt zich zorgen over homoseksuelen in de rooms-katholieke kerk. ,,Het lijkt het er zelfs op dat homoseksualiteit in sommige samenlevingen in de mode is, en deze mentaliteit beïnvloedt de kerk op tot op zekere hoogte.”