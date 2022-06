Politie wachtte tijdens schietpartij Texas op sleutel van klasdeur die niet op slot zat

Dat agenten tijdens de massaschietpartij op een school in Uvalde meer dan een uur op de gang hebben gewacht was een ‘abjecte mislukking’. Volgens de hoogste politiebaas van Texas is tijd verspild door te zoeken naar de sleutel van een lokaal dat niet eens op slot zat.

,,De politie had wapens, de kinderen niet. De politie had bescherming, de kinderen niet. De politie was getraind, de schutter niet.” Het zijn wederom felle woorden van de belangrijkste veiligheidsfunctionaris van de staat, Steven McCraw, tijdens een hoorzitting met de Texaanse Senaat. Uit camerabeelden is al gebleken dat de politie negentien minuten na de eerste schoten van Salvador Ramos ter plaatse was. Mét genoeg man en zware wapens om hem te confronteren.

Eerst alleen handpistolen

,,Op basis van informatie die we nu hebben, geloof ik niet dat de deur van het lokaal op slot zat”, zei McCraw op de zitting dinsdag. ,,De schutter had geen sleutel, en kon de deur van binnenuit niet op slot doen.” Volgens de politiebaas is er overtuigend bewijs dat de interventie een ‘abjecte mislukking’ was. Hierdoor zou een politiechef de levens van collega's hebben beschermd ten koste van de kinderen.

Sinds de schietpartij van 24 mei groeit de kritiek op het politiedepartement in Uvalde. Al drie minuten nadat de schutter de school binnenging was er politie aanwezig, maar ze waren met te weinig man en droegen alleen handpistolen bij zich. De schutter, die zich in een klaslokaal had opgesloten, had een automatisch geweer. De aanwezige politie vroeg om versterking, die een kwartier later verscheen. De agenten hadden toen ook geweren en een ballistisch schild, dat bescherming biedt tegen kogels, bij zich.

Volledig scherm De politie wachtte op de sleutel van een deur die nooit op slot bleek te zijn. © AP