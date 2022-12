Politie weet wie de 14-jarige Aymen doodreed nadat Franse vlag uit auto was gerukt

Voetbalrellen Frankrijk / updateDe politie weet wie de bestuurder is van de auto waarmee de 14-jarige Aymen werd doodgereden tijdens voetbalrellen in het Franse Montpellier. Dat zei de Franse politiefunctionaris Bruno Mengibar vanmorgen tegen een regionale Franse radiozender. De familie van het slachtoffer heeft ondertussen ook van zich laten horen.

Het drama in de Zuid-Franse stad houdt de gemoederen in Frankrijk bezig. Na de wedstrijd van Frankrijk tegen Marokko, met winst voor de Fransen, zouden Marokkaanse fans in Franse steden hun frustraties op straat de vrije loop hebben gelaten. Een groep fans omsingelde in Montpellier een auto die moest stoppen voor het verkeer. In de witte auto zaten twee mensen en was een Franse vlag zichtbaar.

Geschept

Op video's is te zien hoe de groep zich richt op de auto en deze lijkt te omsingelen. Eén jongen trekt de Franse vlag uit de auto, waarna de bestuurder gas geeft en wil vluchten. Omdat de bestuurder niet vooruit kan, maakt hij een U-bocht dwars door de groep heen. Twee jongens worden geschept. De 14-jarige Aymen, een jongen van Marokkaanse komaf, blijft liggen en overlijdt later in het ziekenhuis.

De auto werd kort daarna gevonden. Volgens Mengibar werd de auto achterhaald door de menigte en raakte de bestuurder gewond. ,,Hij wordt momenteel verzorgd. We weten wie hij is.” Over de aard van de verwondingen van de man zegt Mengibar niets. Andere Franse media meldden later op de dag dat het nog niet helemaal zeker is dat de man die gewond raakte, ook echt de dader is.

Oproep tot kalmte

De familie van Aymen heeft via een door het gemeentehuis uitgegeven verklaring kort van zich laten horen. Ze danken iedereen voor de vele condoleances en roepen op tot kalmte. Ze vertrouwen erop dat politie en justitie de toedracht van het drama weten te achterhalen.

Politiefunctionaris Mengibar kan nog weinig zeggen over wat er precies is gebeurd, of er al ruzie was tussen de groep en de automobilist en of het trekken aan de vlag de reden was om weg te rijden. ,,Maar dat is op geen enkele manier een excuus voor wat er is gebeurd,” benadrukte Mengibar. ,,Verder is het onderzoek nog in volle gang.”

In shock

In Frankrijk wordt geschokt gereageerd op het drama na de voetbalwedstrijd. ,,We zijn allemaal in shock door deze verschrikkelijke tragedie. Mijn gedachten gaan uit naar zijn ouders. Alle overheidsdiensten proberen licht op de feiten te werpen en we hopen dat de daders van deze daad zullen worden berecht”, zegt Michaël Delafosse, burgemeester van Montpellier, de dag na de tragedie.

De burgemeester is inmiddels op bezoek geweest bij de familie van Aymen om zijn medeleven te betuigen.

Volledig scherm Het moment dat de witte auto wordt omsingeld en de vlag uit de auto wordt getrokken. Vlak daarna rijdt hij hard weg. © Videostill