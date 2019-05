Politie zag verdachte van moord Julie met haar fietsmandje lopen

De man met de rugzak, geïdentificeerd als Steve B. uit Antwerpen, werd sinds vannacht gezocht door de politie als ‘belangrijke getuige’ in de verdwijningszaak van de 23-jarige Julie Van Espen uit Schilde, omdat hij op camerabeelden te zien was in de buurt van de plaats waar de studente zaterdag verdween. Meer dan 200 tips kwamen binnen, vanmiddag werd de man opgepakt. Nu blijkt hij dus als verdachte in beeld te zijn en wordt hij voorgeleid voor moord.

Mandje in handen

Volgens bronnen was de gezochte man gefilmd door de camera’s van het nieuwe trainingscomplex van de basketbalclub Antwerp Giants in de Carettestraat, waar eerder ook kledingstukken van Julie werden ontdekt. De verdachte loopt op de beelden richting het Albertkanaal dat 100 meter verderop ligt. Het lichaam van Julie werd vandaag in het Albertkanaal teruggevonden.

Op de oorspronkelijke camerabeelden was de man te zien met het fietsmandje van Julie in zijn handen. Dat werd achteraf weggephotoshopt voor het opsporingsbericht. Het lijkt er dus op dat de politie al meteen wist dat de man mogelijk de dader was, maar uiteindelijk doelbewust besloot te communiceren over een zoektocht naar een getuige om geen argwaan te wekken.

Verkrachting

Het Antwerpse parket laat weten dat de man geen onbekende is voor het gerecht. Steve B. zou eerder onder meer al veroordeeld zijn voor zedendelicten. Volgens Het Nieuwsblad werd de dertiger al tweemaal veroordeeld voor verkrachting. Zijn laatste veroordeling zou dateren van 2017.

Steve B. kreeg toen vier jaar cel voor de brutale verkrachting van zijn ex-vriendin. Hij ging in beroep, de zaak in beroep is nog niet behandeld. Het Belgische parket wilde dat de man zijn beroepszaak in de gevangenis zou afwachten, maar dat vond de rechtbank niet nodig omdat B. zich tijdens zijn voorlopige hechtenis keurig had gedragen.

Quote Er was altijd wel iets raars aan hem Anouar Abdellati, Schilder en ex-dakloze

Ook in 2004 werd hij al eens veroordeeld voor verkrachting, aldus Het Nieuwsblad. Toen zou hij een 58-jarige vrouw, die zich over hem ontfermde toen hij dakloos was, thuis hebben verkracht en beroofd.

Verder zou Steve B. veroordelingen hebben opgelopen voor onder andere drugsfeiten, diefstallen, bedreigingen en verschillende verkeersinbreuken waaronder vluchtmisdrijf.

Drankprobleem

Schilder Anouar Abdellati, een ex-dakloze, herkende de verdachte op de camerabeelden van de politie. Hij kwam Steve B. in zijn periode als dakloze al eens tegen in Antwerpen, bij de soepbedeling of op de plaats waar hij sliep. Hij omschrijft hem als ‘een louche figuur’, die volgens hem kampte met een drankprobleem. ,,Er was altijd wel iets raars aan hem.”