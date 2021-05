Politieactie in sloppenwijk van Rio de Janeiro loopt uit de hand: 25 doden, onder wie één agent

Drie jaar cel voor huurder (47) bedrijfs­pand in Hengelo met drugslab in de kelder

3 mei HENGELO/ALMELO - De rechtbank in Almelo heeft Stephan J. (47) uit Borne veroordeeld tot 3 jaar cel. J. was de huurder van een bedrijfspand aan de Sparweg in Hengelo waar politiemensen op 6 december 2018 een ontmanteld drugslab aantroffen. Het drugslab zat verstopt in de kelder van het bedrijfspand dat midden in een woonwijk staat.