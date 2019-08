Pompeo belt met Deense minister over rel Groenland

189 Nederlan­ders dagen vast in Montenegro door vliegtuig­sto­ring

21 augustus 189 Nederlanders zitten al sinds gisterenochtend vast in het Montenegrijnse Tivat omdat hun vlucht naar Eindhoven is vertraagd. Een technische storing in het vliegtuig is de boosdoener. Reisorganisatie TUI heeft geprobeerd de storing te verhelpen, maar dat is tot dusver niet gelukt. De gedupeerden klagen over het hotel waarin zij zijn ondergebracht door TUI.