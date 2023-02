Poolse (21) weet zeker dat ze Maddie McCann is, Nederlandse detective gelooft haar niet

Minister VS spreekt voor het eerst na ballonaf­fai­re met Chinese collega: ‘Dit mag nooit meer gebeuren’

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft zaterdag in de zijlijn van de veiligheidsconferentie in het Duitse München voor het eerst met zijn Chinese collega gesproken over de vermeende spionageballon. Blinken waarschuwde de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi: ‘Dit mag nooit meer gebeuren’.