Poolse aartsbisschop kaart kindermisbruik aan bij Vaticaan

WHO over Afrika: minder doden dan gevreesd, coronavi­rus blijft wel langer hangen

15 mei Bijna een kwart miljard mensen in 47 Afrikaanse landen zullen het komende jaar het coronavirus oplopen. Dat voorspellen data-analisten van het Afrikaanse kantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Maar uiteindelijk zullen er op het continent relatief minder coronadoden vallen dan in de VS en Europa.