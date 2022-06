Poolse herstelgelden: Von der Leyen oogst zware kritiek, nog geen wantrouwen

Dat bleek vanavond in een plenair debat in Straatsburg. Het Parlement wil dat er geen euro naar Polen gaat voordat de onafhankelijkheid van zijn rechtspraak onomkeerbaar is gegarandeerd, maar volgens Von der Leyen eist zij dat zelf ook. De politiek gestuurde tuchtraad die rechters kan ontslaan moet plaatsmaken voor een onafhankelijk en onpartijdig gerecht, de tuchtregeling moet worden herzien en alle rechters die er door de tuchtraad zijn uitgegooid moeten vóór eind 2023 hun ontslag kunnen laten herzien door de nieuwe tuchtkamer. ,,Aan die drie mijlpalen moet zijn voldaan voordat er geld op tafel komt”, aldus de Commissievoorzitter. Intussen gaan andere procedures tegen Polen, bijvoorbeeld bij de Europese rechter, gewoon door.

Veel Parlementsleden vinden desondanks dat Von der Leyen door veel te snel haar beurs te trekken twijfel oproept over haar capaciteiten als ‘hoeder’ van de verdragen. Ook had ze niet zomaar vijf van haar eigen Commissarissen, onder wie twee vicevoorzitters (Timmermans en Vestager), mogen passeren. Maar de stap naar een motie van wantrouwen, waarvoor drie liberale Parlementsleden sinds gisteren handtekeningen verzamelen, gaat veel leden op dit moment te ver.

‘Doekje voor het bloeden’

‘Populistisch’, aldus zelfs de socialistische fractieleidster Iratxe García Pérez. Steun voor een vertrouwensstemming is er vooral bij extreemlinks en Groen, maar de kritiek is veel breder. ,,Met uw eerdere voorwaarden is de afgelopen zes maanden niets gedaan. Dan toch het herstelplan goedkeuren is de foute volgorde”, aldus Jeroen Lenaers (CDA/EVP), partijgenoot van Von der Leyen. Liberaal fractieleider Stéphane Séjourné vindt haar mijlpalen ‘een doekje voor het bloeden’.