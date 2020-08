Poolse kinderredder Marcin begraven in Polen: ‘Je redde drie kinderen, maar liet er ook drie achter’

Marcin Kolczyński, die begin augustus overleed nadat hij drie kinderen wilde redden in zee bij Julianadorp, is vandaag in zijn dorp Kazimierz Biskupi begraven. De begrafenis van de 37-jarige seizoensarbeider was een emotionele. ,,Hij redde andermans kinderen, maar verliet daarmee zijn eigen drie kinderen en vrouw’’.

Dat zei de rooms-katholieke priester Sławomir Polaszek volgens lokale media tijdens de afscheidsceremonie. ,,De heroïsche daad die hij in het buitenland verrichtte, eindigde met zijn dood.’’ Zijn vrouw Monika, kinderen, familie, vrienden en vele dorpsgenoten hoorden de woorden aan.

Ook een oom van de Pool nam het woord. ,,Dit is iets dat niet met woorden kan worden beschreven. Hij deed het onbaatzuchtig, voor niets - hij redde gewoon die kinderen zonder er iets voor terug te verwachten. Ik kwam hier om afscheid te nemen van deze held. Ik ben trots op hem.’’

Drama

Marcin overleed op 2 augustus na een drama in de Noord-Hollandse badplaats Julianadorp. Hij was alleen op het strand toen hij drie kinderen in het water in de problemen zag komen. Marcin was op een onbewaakt stuk strand (dat wil zeggen: zonder strandwacht of signaleringsvlaggen). Hij had een vrije dag en had zijn vrouw Monika op dat moment net aan de lijn. ,,Het laatste wat hij tegen zijn vrouw zei was: ‘Er is iets aan de hand met kinderen in het water, ik moet ophangen’.”

Marcin ging het water in, wist de kinderen te redden maar kwam zelf in een muistroom terecht en verdween uit zicht. Een reddingsactie werd op touw gezet. Marcin spoelde een uur later aan, leefde nog, maar overleed bij aankomst in het ziekenhuis.

In Nederland werd besloten een crowdfundingactie op te zetten voor het gezin dat hij achterliet in Polen. Via doneeractie.nl werd meer dan vier ton opgehaald.

Seizoenswerk

Marcin werkt in Polen bij een mijnwerkersbedrijf, maar deed zelf geen werk onder de grond. Om bij te verdienen deed hij wel vaker seizoenswerk in Duitsland en dit jaar voor het eerst in Nederland, bij een bollenbedrijf in Callantsoog. ,,Hij was een echt gezinsmens, hij zou zijn leven geven voor zijn drie kinderen,” vertelt de moeder van Monika, Marcins schoonmoeder. ,,Dat heeft hij dan nu gedaan voor drie andere kinderen.”