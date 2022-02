Populaire Belgische TikTok-ster (22) doodgestoken door ex van zijn moeder

De populaire Belgische TikTok-ster Luca Pisciotto is woensdag in Jupille (bij Luik) doodgestoken door de ex van zijn moeder. Kort daarvoor was zijn moeder zelf nog door het oog van de naald gekropen, toen een ruzie met haar ex eindigde in een wurgpoging. Toen zij wist te ontsnappen, richtte hij zijn woede op de 22-jarige Pisciotti, met fatale gevolgen.