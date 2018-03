Porno-actrice Stormy: vannacht bewijzen van affaire met Trump

video Ook kleindochter (9) Martin Luther King protesteert mee tegen vuurwapens: Ik heb een droom

10:24 Over de hele wereld zijn mensen zaterdag de straat op gegaan om te demonstreren tegen de nauwelijks gecontroleerde verspreiding van vuurwapens in Amerika. De protesten, onder de noemer March for Our Lives, volgen op de schietpartij in een middelbare school in Florida waarbij op 14 februari 17 mensen omkwamen.