Porsche crasht tegen boom en breekt in twee stukken: één dode en een zwaargewonde

Steek van hoornaar wordt Ma­rie-Thérèse (79) fataal: ‘Ze vroeg nog om een zalfje’

16:55 Één steek van een Aziatische hoornaar in het hoofd is de 79-jarige Marie-Thérèse Berben uit Oudsbergen (Belgisch-Limburg) fataal geworden. Binnen een halfuur zwol haar keel op en stierf ze in haar woning. ,,We willen mensen waarschuwen met ons verhaal”, vertelt neef Luc Berben.