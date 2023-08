Portugal kampt met hittegolf en bosbranden: 1400 mensen geëvacueerd, vuur trekt richting Algarve

Honderden brandweermannen vechten dinsdag tegen een brand die al vier dagen woedt in het zuidwesten van Portugal. Het vuur teistert de omgeving van Odemira, een klein kuststadje waar ook veel buitenlanders verblijven. Bovendien breidt het vuur zich uit in de richting van de zuidelijker gelegen regio Algarve, een van de grootste toeristische trekpleisters van het land. Verlichting komt er nog niet: Portugal kampt met een hittegolf en het waait er flink.

Bijna negenhonderd brandweerlieden, ondersteund door tien blusvliegtuigen, zijn gemobiliseerd in en rond Odemira. Daar woedt het vuur sinds zaterdag en zouden volgens persbureau AFP al enkele duizenden hectaren zijn afgebrand. In de nacht van maandag op dinsdag hebben de brandweermannen ‘de perimeter gestabiliseerd’, legde de commandant van de Portugese civiele bescherming José Ribeiro uit tijdens een persconferentie. Hij zei wel dat er nog grote moeite is met het vuur op ‘twee kritieke punten’.

In het binnenland bij Odemira moesten de inwoners van een twintigtal dorpen en vakantiegangers (uit vier toeristische accommodaties en van een camping) worden geëvacueerd. Het gaat om bijna 1500 mensen. Ongeveer 40 mensen, onder wie 28 brandweermannen, hebben medische zorg gekregen. De burgemeester van de Portugese plaats, Helder Guerreiro, maakt zich zorgen. Hij noemde de situatie in verschillende media ‘kritiek, moeilijk en complex'.

Naast de branden rondom Odemira vechten Portugese brandweermannen ook bij Leiria, in het midden van het land, en bij Cinfães, in het noorden, tegen bosbranden. In totaal werden dinsdag bijna 2800 brandweermannen en zestien blusvliegtuigen gemobiliseerd. De brand bij Leiria zouden zij in de nacht van maandag op dinsdag onder controle hebben gekregen. Er is daar zo'n 7000 hectare verwoest.

Volledig scherm Brandweermannen nabij Reguengo, in het zuiden van Portugal. © AFP

Hittegolf

Portugal en Spanje beleven momenteel de derde hittegolf van deze zomer. Maandag werd in het midden van Portugal een temperatuur gemeten van 46,4 graden, de hoogste van het jaar. Vanwege de hoge temperaturen en een harde wind in de regio waarschuwt weerdienst Ipma voor het risico op nog meer bosbranden, vooral in het noorden en midden van het land. Vanaf het weekend zou het brandgevaar aanzienlijk afnemen, onder meer omdat de temperaturen dan omlaag zouden gaan.

In buurland Spanje is de situatie, ondanks de nieuwe hittegolf, minder nijpend. Dinsdag waren er slechts enkele kleinere branden, die allemaal onder controle waren. Verwacht wordt dat de hittegolf woensdag zijn hoogtepunt bereikt, met temperaturen die rond de 44 graden kunnen schommelen in onder meer de regio rond de hoofdstad Madrid en in Andalusië.

Volledig scherm Brand nabij het Portugese Aljesur. © Reuters

Bosbranden

Sinds begin dit jaar werden in Portugal al ruim 5600 bosbranden geregistreerd, die samen zo’n 25.000 hectare natuur hebben vernield, het equivalent van ongeveer 35.000 voetbalvelden. In Spanje en Portugal samen is in 2023 al bijna 100.000 hectare in rook opgegaan, volgens voorlopige rapporten, tegen ruim 400.000 in totaal in 2022.

Volledig scherm © AFP