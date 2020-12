Portugal woest op jagers die meer dan 500 herten en wilde zwijnen doden

Coronavirus LIVE | 9880 nieuwe besmettin­gen, hoogste aantal coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen

22:27 Er zijn vandaag 9880 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat zijn er 1657 minder dan gisteren en ligt onder het gemiddelde van de afgelopen week, toen ongeveer 11.000 nieuwe gevallen per etmaal aan het licht kwamen. Of de daling door eerste kerstdag komt, is niet bekend. Ondertussen grijpt de gemuteerde Britse coronavariant om zich heen. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws.