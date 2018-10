Post met explosieven voor Witte Huis, Clintons en Obama's onderschept

Het zou gaan om dezelfde soort explosieven als maandag bij miljardair George Soros werden aangetroffen. De bom die bij Soros’ huis werd onderschept was gemaakt van een ongeveer 15 centimeter lang stuk metalen pijp en gevuld met een explosief poeder. Het is niet duidelijk of de incidenten met elkaar verband houden.



Volgens de New York Times vond een medewerker van de bekende filantroop een pakketje in de brievenbus. Toen hij het openmaakte, zag hij iets wat op een bom leek. De man bracht het pakje vervolgens naar bebost gebied in de buurt en belde de politie. Soros was zelf niet thuis.



De pijpbom bestemd voor Soros werd door de Amerikaanse explosievenopruimingsdienst tot ontploffing gebracht. Wat het motief voor het versturen van de explosieven is, is vooralsnog onduidelijk. Een dader heeft zich nog niet gemeld, de actie is ook niet opgeëist.