Praagse ober lag drie dagen in coma en denkt na over schadeclaim

De Praagse ober Mirek, die 3,5 week geleden volledig in elkaar werd geslagen door een groep Nederlandse feestvierders, geeft vandaag een persconferentie. Hij denkt na over een schadevergoeding, maar is vooralsnog vooral druk met zijn gezondheid. De ober zegt na de mishandelingen drie dagen in coma te hebben gelegen.

Na de molestatie, toen Mirek in het ziekenhuis lag, zag de ober de videobeelden van de mishandeling. ,,Vreselijk”, zei hij zojuist tijdens de persconferentie. ,,Ik had dood kunnen zijn.” Mirek kwam strompelend aanlopen en houdt z’n zonnebril op. Zijn oogkas is gemolesteerd, hij kan slecht tegen licht. Hij zegt dat er in het ziekenhuis zelfs even voor zijn leven gevreesd is, vanwege bloedingen.



De onenigheid begon volgens hem binnen in het restaurant, nadat de uit de regio Den Haag afkomstige gasten te verstaan was gegeven dat ze geen zelf meegebrachte alcohol mochten nuttigen. ,,Toen we vroegen of ze weg wilden gaan, begonnen ze tegen tafels te schoppen.” Daarop werd hen verzocht te vertrekken en ontstond de vechtpartij met voor Mirek catastrofale gevolgen. Hij zegt sinds de mishandeling niet meer restaurant Polpo te willen gaan, omdat dat te moeilijk voor hem is.

Volledig scherm De oogkas van de ober © Victor Schildkamp De ober zegt dat hij tot nu toe niks gehoord heeft van de zeven betrokken Nederlanders. De twee verdachten die nog vast zitten hebben via andere kanalen wel excuses en financiële hulp aangeboden. Tijdens de persconferentie zegt de ober een eventuele schadeclaim voorlopig aan de rechter te laten. Hij denkt er wel over na, maar zegt ook dat zijn gezondheid nu voorgaat.

Ophef

De zaak leidde tot veel ophef in Tsjechië en Nederland, onder meer vanwege die beelden waarop de asociale molestatie te zien is. Met name de broers Armin en Arash N., die ook aan vechtsporten doen, slaan meerdere malen vol in op de inmiddels gevallen ober. Armin slaat hem vele malen in het gezicht, terwijl Arash de ober in zijn rug schopt. Beide broers werden op basis van de beelden twee dagen later opgepakt en zitten nog vast in Tsjechië. Hun excuses en aangeboden financiële hulp hebben daarin nog niks veranderd. Zij riskeren jaren cel.



De broers maakten deel uit van een groep van zeven mannen die een vrijgezellenfeest vierden. Drie andere mannen kregen al voorwaardelijke celstraffen opgelegd maar mochten daarna wel het land uit.

Ober Mirek (met zonnebril) bij de persconferentie

Lomp en agressief

Volgens de groep Nederlanders begonnen de obers namelijk als eerste met lomp en agressief gedrag en duwden zij de mannen de zaak uit. Mirek ontkent dat nu dus. Op de beelden is niet te zien wat er binnen gebeurde, maar is wél te zien dat een van de obers een schop uitdeelt aan een van de mannen, juist de enige die de boel probeerde te sussen. De vechtpartij is dan echter al aan de gang.

De 36-jarige ober en vader van een zoontje moet vermoedelijk nog maanden herstellen van zijn verwondingen.

