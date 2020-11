‘Pratende’ hond Bunny is hit op sociale media

Podcast ‘Donald Trumps hele politieke loopbaan is gebaseerd op een verzinsel’

12 november ,,Het is niet heel verrassend dat Donald Trump roept dat er gefraudeerd is met stemmen”, zegt Amerika-correspondent Karlijn van Houwelingen in de podcast Achter het Verhaal. ,,Zelfs vier jaar geleden - toen hij won - zei hij al dat er miljoenen illegale stemmen uitgebracht waren. Daar is nooit bewijs voor geleverd. Het is ook niet zo gek van een man wiens hele politieke loopbaan begon met een verzinsel: dat president Barack Obama niet in de VS, maar in Kenia geboren is.”