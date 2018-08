Premier Italië: beheerder brug verantwoordelijk

Volgens hem is daar geen twijfel over mogelijk, omdat die verantwoordelijkheid is vastgelegd in de overeenkomsten waarmee de onderneming Autostrade per l'Italia de autosnelwegen exploiteert. Conte wil daarom volgens Italiaanse media niet wachten op een onderzoek naar de ramp met Morandi-brug, maar snel actie ondernemen tegen Autostrade d'Italia. Volgens zijn ministers van Binnenlandse Zaken en van Verkeer wordt de concessie die is verleend aan Autostrade d'Italia ingetrokken.