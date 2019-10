Premier Libanon stapt op na onrust en demonstraties

Libanon is al dagenlang in de greep van massale antiregeringsprotesten. De demonstraties begonnen naar aanleiding van een aangekondigde belasting op berichtendiensten als WhatsApp. Vorige week kondigde de regering hervormingen aan, in de hoop dat de onrust zou afnemen. Actievoerders nemen daar geen genoegen mee. Zij eisen nu grootschalige hervormingen van het sektarische politieke systeem.



Ook vandaag gingen actievoerders massaal de straat op en werden grote wegen in het land geblokkeerd uit onvrede over het politieke systeem in het land. De protesten hebben het openbare leven grotendeels stilgelegd.