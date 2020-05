Premier Netanyahu voor rechter op verdenking van corruptie

video Corona-uit­braak in Duits restaurant: ‘Besloten feest, waar regels niet werden nageleefd’

10:05 De corona-uitbraak in het Duitse district Leer, vlak over de grens bij Nieuweschans, is mogelijk te wijten aan het niet naleven van de hygiëneregels tijdens een besloten feest in een restaurant. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Elf personen zijn inmiddels besmet met het nieuwe coronavirus. Tien van hen waren op 15 mei aanwezig in de Alte Scheune (Oude Schuur) in Moormerland.