Premier Nieuw-Zeeland stiekem verloofd tijdens paasweekend

Over het aanzoek werd door de woordvoerder van Ardern niet veel losgelaten, alleen dat het in het paasweekend had plaatsgevonden en dat ze sindsdien de ring al draagt. Pas vandaag tijdens een evenement werd de ring ontdekt door een oplettende journalist in opleiding.



Op Twitter noemt Charlotte Graham-McLay, journalist bij The New York Times, het typisch Nieuw-Zeelands hoe het land de verloving bekendmaakte. ‘Nieuw-Zeeland is low key als altijd’, schreef ze. Talloze twitteraars zien de premier als voorbeeld, omdat ze volledig zelf bepaalt hoe ze haar leven inricht. ‘Jacinda Ardern werd premier, kreeg toen een baby en verloofde zich daarna. Laat niemand je vertellen in welke volgorde jij je leven moet leven’, schreef iemand bijvoorbeeld.