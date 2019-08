Premier Pakistan vreest etnische zuiveringen

Stacey (14) sterft dag na bruiloft moeder: ‘Zaterdag mijn bruidsmeis­je, zondag politie aan de deur’

6 augustus ,,Zaterdag was Stacey nog het mooiste bruidsmeisje dat je je kan voorstellen. Een dag later stond de politie aan de deur met de melding dat ze dood was.” Stephie Vervoort kan haar verdriet amper onder woorden brengen. Een dag nadat de Vlaamse met haar man Eric in het huwelijksbootje was gestapt, werd haar 14-jarige dochter doodgereden door een kermiswagen. ,,In één seconde werd ik emotioneel van het ene uiterste in het andere geslingerd.”