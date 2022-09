Premier Zweden stapt op na verkiezingsoverwinning rechtse partijen

Met video Centrum­links en rechtse oppositie gaan nek-aan-nek in Zweden

De rechtse oppositiepartijen in Zweden lijken op weg naar een uiterst nipte meerderheid in het parlement. De verkiezingsautoriteit in het land stelt in de nacht van zondag op maandag dat met 93 procent van de kiesdistricten geteld de rechtse oppositiepartijen op 175 van de 349 zetels lijken uit te komen. Eerder gingen exitpolls er juist nog van uit dat het centrumlinkse blok onder leiding van premier Magdalena Andersson zou gaan winnen.

