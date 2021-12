Premierschap Johnson nadert afgrond na reeks schandalen

Shauna (22) zit vast in lichaam van 8-jarige: ‘Ik trek altijd griezels of idioten aan’

Maak kennis met Shauna Rae, op het eerste gezicht een vrolijk meisje van 8 jaar uit Pennsylvania. In werkelijkheid staan er al 22 lentes op de teller en is deze jonge vrouw klaar om de wereld te veroveren. In een nieuwe realityreeks legt ze zelf uit welke praktische obstakels dat met zich meebrengt.

