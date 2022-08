Premierskandidaten VK keren zich tegen Schots onafhankelijkheidsreferendum

De Schotse bevolking stemde in 2014 in een referendum tegen onafhankelijkheid, maar volgens Schots premier Nicola Sturgeon zijn de omstandigheden sinds brexit veranderd. Ze is daarom van plan in oktober 2023 opnieuw een onafhankelijkheidsreferendum te organiseren. Het Hooggerechtshof in Londen houdt in oktober hoorzittingen om te bepalen of zo’n referendum georganiseerd mag worden zonder toestemming van de Britse regering, die er vooralsnog niet mee in heeft gestemd.