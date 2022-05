President Biden kan wel lachen om spot over zijn falen

met videoDe komedie-avond van het Witte Huis is terug: voor het eerst in zes jaar maakt een Amerikaanse president weer grappen op het Correspondents’ Dinner. Joe Biden kan wel lachen om de spot over zijn falen.

Het is fijn om een president te hebben, zei komiek Trevor Noah, ,,die niet bang is om naar het White House Correspondents’ Dinner te komen en grappen over zichzelf te horen.” Biden zat te schateren, toen Noah hem een reeks snedige grappen over zijn misstappen voor de voeten wierp.



De Amerikaanse president schokte onlangs de wereld toen hij hardop uitsprak dat Vladimir Poetin afgezet zou moeten worden. ,,Heel schokkend voor Rusland, tot iemand ze uitlegde dat niks wat Biden wil ook echt gebeurt”, zei Noah.



Daarmee is de traditionele comedy-avond voor journalisten, politici en beroemdheden terug in Washington. De laatste president die naar het gala kwam om grappen te vertellen en aan te horen was Barack Obama in 2016. In de Trump-jaren verdween het feestje van de radar.

Volledig scherm De Amerikaanse president Joe Biden zat te schateren, toen komiek Trevor Noah hem een reeks snedige grappen over zijn misstappen voor de voeten wierp. © ANP / EPA

Vijandige relatie met de pers

Volledig scherm Joe Biden schudt de hand van komiek Trevor Noah. © ANP / EPA Trump had een vijandige relatie met de pers en wilde er niet aan meedoen. Veel beroemdheden wilden op hun beurt niet in de buurt van het Witte Huis gezien worden. De afgelopen twee jaar werd het diner afgeblazen vanwege het coronavirus. Nu zijn er in de hele stad weer voor- en nafeestjes en bespreekt CNN de avond voor met acht analisten.



Tijdens het Correspondents’ Dinner vieren politici, journalisten en Hollywood-sterren samen de vrijheid van meningsuiting, is het idee. Maar het gala wordt ook wel gezien als een voorbeeld van de zelfverheerlijking van de Washingtonse ‘kliek’ en was de afgelopen jaren erg impopulair geworden. Journalisten lachen en drinken er met de machthebbers die ze kritisch behoren te volgen. De invloedrijkste krant van het land, de New York Times, zegt verslaggevers die het Witte Huis volgen te verbieden om erbij aanwezig te zijn.

Pijnlijk rake grap

,,Ik ben blij hier te zijn met de enige groep Amerikanen die een lagere populariteitsscore heeft dan ik”, zei Biden, met gevoel voor zelfspot. Hij haalde grappend de frase ‘Let’s Go Brandon’ aan, onder tegenstanders van Biden synoniem geworden voor ‘Fuck Joe Biden’, nadat een sportverslaggeefster een spreekkoor op de tribune verkeerd verstond. Biden gisteravond: ,,De Republikeinen lijken vooral één kerel te steunen, een jongen met de naam Brandon. Hij heeft echt een goed jaar, ik ben best blij voor hem.”

Volledig scherm © Reuters Quote Trevor, anders dan in Moskou, mag je de president van de VS belache­lijk maken en ga je niet de gevangenis in Joe Biden Hij klapte hard lachend in zijn handen na een pijnlijk rake grap van Trevor Noah over het gebrek aan politiek succes van Biden. Het zijn gouden tijden voor complottheorieën, observeerde Noah. ,,Rechts gelooft dat Trump nog steeds de verkiezingen van 2020 kan winnen, links gelooft dat Biden nog steeds de verkiezingen van 2024 kan winnen.”

Lang probeerde Biden zijn voorganger zoveel mogelijk te negeren, maar dat heeft hij inmiddels laten varen. Hij haalde uit naar Trump. ,,Dit is de eerste keer in zes jaar dat een president aanwezig is bij dit dinner. Begrijpelijk. Er was een vreselijke plaag, gevolgd door twee jaar corona”, zo verwees hij naar Trumps presidentschap.

‘Gif in onze democratie’

Biden sprak ook serieus over het belang van goede journalistiek en waarschuwde voor desinformatie, ‘gif in onze democratie’. Hij hield een pleidooi voor het zoeken naar de waarheid, en benadrukte graag het contrast met autoritaire landen als Rusland. Tegen komiek Noah: ,,Trevor, anders dan in Moskou, mag je de president van de VS belachelijk maken en ga je niet de gevangenis in.”



Overigens houdt Biden zichzelf relatief ver van journalisten. In zijn eerste jaar als president hield hij negen officiële persconferenties, de helft van zijn voorganger Trump in diens eerste twaalf maanden.



Trevor Noah voelde zich in ieder geval vrij om nog even venijnig uit te halen toen zijn optreden erop zat. Verwijzend naar de verprutste terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan: ,,Wees voorzichtig bij het weggaan. We weten allemaal dat deze regering niet goed is in evacuaties.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: