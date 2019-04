President Brazilië: misdaden Holocaust kunnen vergeven worden

Dat zei de extreemrechtse leider, een voormalig legerkapitein die na bijna dertig jaar kamerlidmaatschap sinds 1 januari president is van het grootste land van Zuid-Amerika, donderdagavond tijdens een bijeenkomst met evangelische dominees. Zij begroetten de uitspraken van Bolsonaro met applaus.

,,We kunnen de Holocaust vergeven, maar niet vergeten. Zij die hun verleden vergeten, zijn veroordeeld tot het niet hebben van een toekomst’’, aldus Bolsonaro over de Duitse genocide gedurende de Tweede Wereldoorlog waarbij meer dan zes miljoen Joden werden vermoord.

‘Nazisme is links’

De uitspraken van Bolsonaro komen anderhalve week nadat hij voor opzien baarde bij een bezoek aan het Holocaust Memorial in Jeruzalem, samen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. ,,Het nazisme is een linkse ideologie’’, zei Bolsonaro toen. ,,Geen twijfel aan, toch? Socialistische Partij, of hoe zat het? Van Duitsland. Nationaal Socialistische Partij van Duitsland.’’

Daarmee herhaalde Bolsonaro de opvatting van zijn minister van Buitenlandse Zaken Ernesto Araújo, die recent eveneens betoogde dat het nazisme van oorsprong van linkse signatuur is, iets dat door historici wordt verworpen.

Ook in de verkiezingscampagne vorig jaar, die uiteindelijk leidde tot de verkiezing van Bolsonaro, waren fascisme, het nazisme en de vermeende linkse origine een thema. Vooral op social media ontstonden felle discussies over het linkse dan wel rechtse fundament van de nazi-ideologie. Veel rechtse kiezers ontkenden bovendien de Holocaust. Het nam dermate grote vormen aan, dat de Duitse ambassade in Brazilië het land in een speciaal op de Brazilianen toegesneden video uitleg gaf over nazisme en fascisme, de Holocaust en hoe daar in Duitsland mee wordt omgegaan.

In een interview met de krant O Globo noemde de Duitse ambassadeur in Brazilië Georg Witschel het ‘complete onzin, het idee dat het nazisme niet verbonden is met extreem conservatieve gedachten’. ,,Beargumenteren dat het fascisme en het nazisme linkse bewegingen zijn is onzin. Op niets gebaseerd, een fout, eenvoudigweg onzin. Er bestaat consensus over tussen historici in Duitsland en de rest van de wereld dat het nazisme een beweging was van extreemrechts’’, aldus Witschel.

Hitler

Als parlementariër in het Braziliaanse Congres verdedigde Bolsonaro in 1998 studenten van een militaire academie in de zuidelijke stad Porto Alegre, die bij een verkiezing van meest bewonderde historische figuur hadden gekozen voor Adolf Hitler. ,,Ze moeten iemand kiezen die, hoe je het ook bekijkt, wist hoe je orde en discipline moet brengen’’, zei Bolsonaro destijds, eraan toevoegend dat hij het niet eens was met de wreedheden van het nazi-regime.