President Haïti doodgeschoten in eigen huis: ‘Hatelijke, inhumane en barbaarse daad’

President Jovenel Moïse van Haïti is in de nacht van dinsdag op woensdag bij een aanval op zijn woning doodgeschoten. Zijn echtgenote raakte gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. Interim-premier Claude Joseph noemde het ‘een hatelijke, inhumane en barbaarse daad.’

Wie achter de aanval zit is niet duidelijk. In een verklaring riep Claude Joseph woensdag de bevolking op tot kalmte. Ook zei hij dat een deel van de aanvallers Spaans sprak en dat leger en politie de orde zullen handhaven: ,,Democratie en de republiek zullen winnen.”



Haïti, dat meer dan 11 miljoen inwoners telt, werd steeds instabieler en ontevredener onder het leiderschap van de 53-jarige Moïse. De economische, politieke en sociale malaise in het land is de afgelopen tijd verergerd. Er is een forse piek in geweld door bendes. Ook neemt de inflatie toe en zijn voedsel en brandstof schaarser geworden. In het land verdient 60 procent van de bevolking minder dan twee dollar per dag.

In de afgelopen maanden eisten oppositieleiders dat de premier op zou stappen. Zij beschuldigen Moïse ervan dat hij zijn macht wilde uitbreiden, onder meer door de macht van de president in de Grondwet te vergroten. Volgens hem was dit nodig om een einde te maken aan de politieke instabiliteit in het land.

Bovendien is volgens de oppositie de ambtstermijn van de premier al begin dit jaar geëindigd, nadat vijf jaar geleden, in 2015, de verkiezingen geannuleerd werden vanwege beschuldigingen van fraude. Een jaar later werden deze alsnog gehouden. Volgens Moïse en zijn achterban klopt dat niet, omdat hij pas in 2017 geïnstalleerd werd. De oppositie stelt dat Moïse in 2019 geen parlementsverkiezingen heeft gehouden, en sindsdien per decreet regeert, met een parlement zonder wetgevers.

Haïti zou later dit jaar verkiezingen houden.

