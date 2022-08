President Ivoorkust verleent zijn voorganger en voormalige rivaal gratie

Gbagbo keerde in juni vorig jaar terug naar zijn thuisland na een jarenlang verblijf in het buitenland. Het Internationaal Strafhof in Den Haag had hem een paar maanden eerder in hoger beroep vrijgesproken van misdaden tegen de menselijkheid, maar in Ivoorkust hing hem nog een gevangenisstraf van twintig jaar boven het hoofd voor zijn rol in de crisis in het land na de verkiezingen in 2010.