President Sri Lanka kondigt aftreden aan, bevolking viert bezetting paleis

VolksopstandDe president van Sri Lanka stapt overmorgen op. Dat heeft hij volgens de premier van het land maandagochtend aangekondigd. Oppositiepartijen in Sri Lanka hebben zondag vergaderd over de vorming van een nieuwe regering. Al maanden wordt geprotesteerd tegen de president en premier, maar de situatie is in een stroomversnelling geraakt nadat een menigte zaterdag hun ambtswoningen had bestormd uit woede over de ongekende economische crisis.

De betogers bezetten het paleis van president Gotabaya Rajapaksa (76) in de hoofdstad Colombo, zijn kantoor aan zee en de residentie van premier Ranil Wickremesinghe (73). Laatstgenoemde privéwoning werd tevens in brand gestoken. De betogers zeiden te zullen blijven totdat beide leiders officieel zijn afgetreden. Parlementsvoorzitter Mahinda Abeywardana zei zaterdag op televisie dat de president woensdag zal aftreden. Dit werd maandagochtend bevestigd door premier Wickremesinghe.

Rajapaksa vluchtte zaterdag met hulp van het leger. Hij zou met een militair schip zijn vertrokken, mogelijk naar de militaire basis in Trincomalee in het noordoosten waar zijn broer verblijft. In een verklaring van het presidentiële kantoor staat dat Rajapaksa ambtenaren heeft opgedragen onmiddellijk te beginnen met het uitdelen van een lading kookgas aan de bevolking, wat suggereert dat de president nog aan het werk is.

Als hij zoals beloofd op 13 juli aftreedt, heeft het parlement wettelijk een maand de tijd om een ​​vervanger aan te wijzen. Een zeer grote vertraging gezien de crisis in het land. Volgens de parlementsvoorzitter wil de volksvertegenwoordiging binnen een week een waarnemend president benoemen, waarna er een nieuwe premier, een interim-regering en uiteindelijk verkiezingen moeten komen.

Locals en journalisten zondag bij een zwaar beschadigde auto in de uitgebrande privéwoning van de Sri Lankaanse premier in Colombo.

Premier Wickremesinghe ‘werkte in de goede richting’

Premier Wickremesinghe had al bereidheid getoond terug te treden om plaats te maken voor een regering van nationale eenheid. De politicus trad twee maanden geleden aan als premier na het opstappen van de broer van de president. Wickremesinghes benoeming was een poging de tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof op te lossen en het economische herstel in gang te zetten.

Wickremesinghe had deelgenomen aan cruciale gesprekken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over een reddingsprogramma en met het Wereldvoedselprogramma van de VN om zich voor te bereiden op een voorspelde voedselcrisis. De regering, die in gebreke bleef bij de betaling van haar schuld, moet in augustus een plan over schuldhoudbaarheid voorleggen aan het IMF. Dat zei zondag te hopen op ‘een snelle regulatie’ van de situatie om ‘de hervatting van onze dialoog’ mogelijk te maken.

Analisten zeggen dat het twijfelachtig is dat een nieuwe leider meer zou kunnen doen dan Wickremesinghe. De inspanningen van zijn regering waren veelbelovend, getuige de broodnodige kunstmest die werd uitgedeeld aan boeren voor de teelt van volgend seizoen en de bestellingen voor kookgas die zondag in het land arriveren. De zwakte van zijn regering was volgens politiek analist Ranga Kalansooriya een ​​langetermijnplan te realiseren gericht op het oplossen van dagelijkse problemen.

Incompetentie en corruptie van gebroeders Rajapaksa

De gebeurtenissen van zaterdag vormen het hoogtepunt van onophoudelijke en soms gewelddadige protesten in de afgelopen maanden tegen de tekorten in de eilandstaat. De bewoners wijten de economische crisis mede aan de incompetentie en corruptie van de Rajapaksa-clan die ruim vijftien jaar de macht deelde.

Alle overheidsfunctionarissen, zowel in Sri Lanka als in het buitenland, hopen dat de politieke crisis zo snel mogelijk wordt opgelost zodat het land, ongeveer zo groot als België en Nederland samen, het hoofd kan bieden aan de economische crisis. Die is voor een groot deel veroorzaakt door het verlies van inkomsten uit toerisme na een reeks jihadistische terreuraanslagen en de coronapandemie.

Een plons in het presidentiële zwembad

Stafchef Shavendra Silva van het leger heeft de bevolking opgeroepen tot kalmte en verzekerde dat het mogelijk was ‘de crisis op een vreedzame en constitutionele manier op te lossen’. Rond Colombo zijn soldaten ingezet om de openbare orde te handhaven, maar de troepen keken zondag van een afstand toe hoe massa’s mensen in het presidentiële zwembad plonsden, op bedden lagen en hun mobieltjes gebruikten voor het vastleggen van hun moment in Rajapaksa’s paleis. Bij de ambtswoning van de premier kookten betogers zondag in een buitenkeuken, speelden ze carrom - een populair tafelspel - en sliepen ze op grote banken.

Nederlander Jan Kerkofs (74) baat een reisbureau uit in het land en telt met zijn Sri Lankaanse echtgenote en de andere bijna 22 miljoen inwoners vol spanning af naar woensdag. ,,Volgens de laatste berichten in het avondjournaal wordt de Kamervoorzitter voor drie maanden waarnemend president en komt er een overgangsregering van alle politieke partijen en dat zijn er nogal wat. Na een jaar zouden dan verkiezingen volgen’’, zegt hij met Limburgse tongval over de telefoon vanuit Negombo, zo’n 40 kilometer ten noorden van Colombo. De situatie in het binnenland is volgens hem rustig. ,,De onrust speelt zich af rond het presidentieel paleis en parlementsgebouw’’, vervolgt de ondernemer uit Helden bij Venlo. Hij zou tot 17 juli elf rondreizen hebben maar de reizigers annuleerden, deels op zijn advies. ,,Ik vreesde geen diesel meer te kunnen kopen voor de voertuigen vanwege het brandstoftekort. Op de zwarte markt betaal je je scheel. Een liter diesel kost omgerekend drie tot vijf euro per liter, een liter benzine vijf tot zeven euro. Daardoor zie je op straat nauwelijks nog auto's en hoofdzakelijk fietsers.’’ De supermarkten zijn ‘half leeg’ en voor de locals onbetaalbaar. Kerkhofs: ,,Je kunt de de situatie van arme mensen niet voorstellen. Vroeger kwamen ze bij om geld bedelen, nu vragen ze om voedsel, thee of suiker.’’ Zelf mag hij niet klagen. ,,Ons huis is afbetaald en ik heb mijn AOW in euro’s. Daar blijft door de inflatie (in juni 54,6 procent) minder van over maar we redden ons wel. De stroom valt regelmatig uit maar ik ben alleen bang dat ik straks geen eten meer kan kopen omdat alles op is. Nederlanders die hier ook wonen, waarschuwden dat ik genoeg voorraad in huis moest hebben maar voor hoe lang’’, vraagt hij zich hardop af. Sri Lanka is voor een derde afhankelijk van het toerisme maar dat is sinds 2018 zo goed als weggevallen, zegt Kerkhofs. Terwijl vooral toeristen het land kunnen helpen. ,,De overheid heeft onlangs geregeld dat wij als touroperators brandstof tegen normale prijzen kunnen kopen bij militaire bases, mits we de namen, paspoortnummers, aankomst- en vertrektijden alsook verblijfplaatsen van onze reizigers kunnen tonen.’’ De Nederlander hoopt op 22 juli zijn eerste groep - negen personen - weer te kunnen begroeten. ,,Als alles goed gaat, hebben we tot en met augustus zo'n vijftien rondreizen. Maar eerst moet Rajapaksa woensdag opstappen.’’

Een inwoner van Colombo maakt zondag een foto in de tuin van het presidentiële paleis.

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © ANP / EPA

