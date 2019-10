President Trump beschuldigt ‘nerveuze’ Nancy Pelosi van verraad

Vrienden eren vermoorde Julie Van Espen (23) met video: “Je brengt nog altijd mensen bij elkaar”

6 oktober In de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen is zondagmorgen de vermoorde student Julie Van Espen herdacht. Het is al vijf maanden geleden dat de jonge vrouw vermoord werd in Merksem. Haar ouders hielden in een afgeladen kathedraal een pleidooi voor liefde. “Dankzij Julie durven slachtoffers hun verhaal te vertellen", zegt Ayke Gubbels van het Vlaamse centrum voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, Punt.vwz.