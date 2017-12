President Trump erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël

Volgens Trump markeert de beslissing 'een nieuwe aanpak in de crisis in het Midden-Oosten'. Officieus was Jeruzalem altijd al de hoofdstad van Israël. Dit politieke statement van Trump maakt de verhuizing mogelijk van de Amerikaanse ambassade, van Tel Aviv naar Jeruzalem, en onderstreept het de nauwe banden tussen Amerika en Israël.



,,De afgelopen twintig jaar weigerden Amerikaanse presidenten Jeruzalem te erkennen als hoofdstad'', zegt Trump. ,,Ze dachten dat uitstel van dit besluit vrede dichterbij kon brengen. Maar het resultaat is: we zijn altijd niet dichterbij een vredesakkoord.''