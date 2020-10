President Trump keert terug naar Witte Huis: ‘Wees niet bang voor Corona’

De met corona besmette Amerikaanse president Trump keert vandaag terug naar het Witte Huis. Hij voelt zich heel goed, zo laat hij weten via Twitter. ,,Wees niet bang voor Covid. Laat het je leven niet beheersen. We hebben onder de Trump-regering een aantal echt geweldige medicijnen en kennis ontwikkeld. Ik voel me beter dan 20 jaar geleden!”

De met het coronavirus besmette president ligt in het Walter Reed-ziekenhuis, even buiten Washington, waar hij vrijdag werd opgenomen. Volgens lijfarts Sean Conley is er sprake van ‘ups en downs’ in het ziekteverloop bij Trump, die midden in zijn herverkiezingscampagne zit.



Stafchef Mark Meadows uitte eerder vandaag al de verwachting dat Trump ontslagen zou worden uit het ziekenhuis. Meadows zei tegen Fox News dat hij met Trump had gesproken. De president zou gezegd hebben dat hij de afgelopen nacht nog verder is hersteld en dat hij er klaar voor is om weer aan het werk te gaan.

Trump sprak vervolgens met de behandelende artsen die hem hier uitsluitsel over gaven. Meadows sprak over een ongelooflijke vooruitgang. Om 18.30 uur (lokale tijd, 00.30 uur Nederlandse tijd) zal de president het ziekenhuis verlaten.

Hoge koorts

Tweemaal doken de zuurstofwaarden in Trumps bloed omlaag. Dat gebeurde op vrijdag en op zaterdag. Ook had de president hoge koorts. Het artsenteam raadde toen aan om Trump extra zuurstof te geven. Hij heeft zaterdagavond een tweede dosis van het antivirale middel remdesivir gekregen, en heeft geen last van bijwerkingen. De president wordt sinds zaterdag verder behandeld met de steroïde dexamethason, die ervoor moet zorgen dat het zuurstofgehalte in het bloed op niveau blijft.

Gisteren liet Trump - met een mondkapje op- zich al even in het openbaar zien. Hij reed in een auto een kort rondje langs fans die zich op straat hadden verzameld en zwaaide naar hen vanachter het raam. Vlak voordat de Amerikaanse president in de auto stapte, deelde hij in een videoboodschap op Twitter mee dat hij een verrassingsbezoek zou brengen aan ‘de patriotten die op straat zijn’. Ook zei Trump dat hij meer te weten is gekomen over Covid-19. ,,Ik heb veel over Covid geleerd. Ik heb erover geleerd door echt naar school te gaan. Dit is de echte school. Dit is niet de laten-we-de-boeken-lezenschool”, aldus Trump over zijn ziekenhuisverblijf. ,,Ik begrijp het. En het is iets heel interessants.”

Snel herstel

Volledig scherm © AP Trump hoopt met een snel herstel van het coronavirus zijn kansen op herverkiezing te vergroten. Amerikaanse media stellen dat hij aanhang heeft verloren met zijn besmetting die ook mensen in zijn Republikeinse entourage heeft getroffen. Ze hebben het waarschijnlijk eerder die week opgelopen op een druk bezochte partijbijeenkomst van Republikeinen waar Trump het woord voerde.



Behalve Trump heeft ook zijn vrouw Melania het virus opgelopen. Het is ook vastgesteld bij onder anderen Trumps adviseur Hope Hicks, campagnechef Bill Stepien, de voorzitter van het nationale partijcomité van de Republikeinen Ronna McDaniel, de Republikeinse senatoren Ron Johnson, Mike Lee en Thom Tillis, Trumps vriend en ex-gouverneur (New Jersey) Chris Christie en en Trumps ex-adviseur Kellyanne Conway. Ook blijken drie verslaggevers in het Witte Huis het virus onder de leden hebben, net zoals een medewerker van de persdienst van het Witte Huis, volgens berichten van ABC.



Bij de woordvoerster van president Trump, Kayleigh McEnany, is vandaag bij een test ook het coronavirus vastgesteld. De 32-jarige perschef gaat naar eigen zeggen onmiddellijk in quarantaine. Maar er zijn ook veel mensen die vaak in de directe omgeving van Trump zijn die negatief zijn getest. Onder hen zijn Trumps kinderen en hun partners, zijn vriend en medewerker Rudy Giuliani, stafchef Mark Meadows en diens plaatsvervanger Dan Scavino, de ministers Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken), Mike Esper (Defensie), Steve Mnuchin (Financiën), Betsy Devos (Onderwijs), William Barr (Justitie) en Chad Wolf (Binnenlandse Veiligheid) en de voorzitter van de chefs-van-staven generaal Mark Miley.



Personeel van het Witte Huis is volgens Amerikaanse media per e-mail gevraagd thuis te blijven als ze symptomen hebben die kunnen wijzen op Covid-19. ,,Blijf alsjeblieft thuis met keelklachten, hoesten, rillingen, spierpijn, verlies van reuk of smaak, diarree of moeite met ademen.”

Tweede debat

Volledig scherm © REUTERS Joe Biden is bereid komende week het tweede debat met Trump te houden als de gezondheidstoestand van zijn rivaal dat toestaat, en als het volgens deskundigen veilig is. Woensdag gaan Bidens kandidaat voor het vicepresidentschap Kamala Harris en Trumps vicepresident Mike Pence in debat. Biden bezoekt maandag Miami in Florida.



Volgens een peiling die de Miami Herald citeert, doet Biden het steeds beter onder de vele Amerikanen van Latijns-Amerikaanse komaf. Cubaanse latino’s blijven de Republikeinen over het algemeen trouw, maar anderen verkiezen steeds meer de Democraten. Trump won in 2016 met 49 procent van de stemmen Florida. Dat was 1,2 procent meer dan Hillary Clinton. De Democraten in Florida domineren vooral het dichtbevolkte zuidoosten, inclusief Miami.