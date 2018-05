President Trump mag van rechter niemand blokkeren op Twitter

'Melania ontsnapt': zinkgat in gazon Witte Huis zorgt voor grappenre­gen

20:46 Zware regenval in Washington heeft een fors gat in het gazon van het Witte Huis geslagen. Het zinkgat, of sinkhole zoals de Amerikanen zeggen, zorgt voor grote hilariteit. ,,De aarde probeert Donald Trump te verzwelgen’’, klinkt het op Twitter. ,,Melania graaft een tunnel om te ontsnappen’’, grapt een ander.