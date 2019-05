President Trump verleent vriend en frauduleuze krantenmagnaat gratie

De 74-jarige Black was de oprichter van uitgeversconcern Hollinger International en moest de functie van bestuursvoorzitter neerleggen toen een intern onderzoek fraude aantoonde. De topman zou aandeelhouders benadeeld hebben door geld te onttrekken aan de onderneming, waarmee hij een luxe leventje kon leiden. De krantenmagnaat werd in 2007 veroordeeld wegens fraude en belemmering van de rechtsgang en zat daarvoor 3,5 jaar in de cel. Toen Black werd bestraft, moest hij niet alleen een boete van 120.000 dollar betalen, maar ook 6,1 miljoen dollar terugbetalen.

Leermeester

,,Black zijn zaak heeft brede steun gekregen van vele prominenten die instaan voor zijn uitzonderlijke karakter. Hij heeft belangrijke bijdragen geleverd aan het zakenleven en boeken over de geschiedenis geschreven. Ook heeft hij als leermeester gefungeerd toen hij in de gevangenis zat”, schreef het Witte Huis in een verklaring.



Black, een in Canada geboren Brit, leidde ooit een internationaal krantenimperium, met daarin titels als de Chicago Sun-Times, de Britse Daily Telegraph en de Jerusalem Post. ,,In het licht van deze feiten verdient meneer Black het presidentiële pardon volledig’’, luidt het statement.