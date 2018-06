President Trump weer genomineerd voor Nobelprijs voor de Vrede

Trump kan dit jaar vermoedelijk niet meer meedingen naar de Vredesprijs. De deadline voor het opgeven van kandidaten verliep in januari. De Amerikaanse leider was weliswaar al eerder genomineerd voor de Vredesprijs van 2018, maar die aanmelding is later geschrapt.



De zogenaamde afzender bleek van niets te weten. Slechts een beperkt aantal mensen, zoals politici en academici, kan kandidaten opgegeven. De president heeft al wel een nominatie voor 2019 op zak. Zijn partijgenoten hebben het Noorse Nobelcomité aangeschreven om hun leider naar voren te schuiven.



Trump reageerde vorige maand met een knipoog op de vraag of hij denkt de onderscheiding te verdienen. ,,Dat denkt iedereen, maar ik zou het nooit beweren'', grapte hij. In aanloop naar zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei Trump te azen op een andere prijs. ,,Ik wil een overwinning van de wereld, dat is de enige prijs die ik wil.''