President Tunesië zet parlement buitenspel en stuurt premier weg

,,Het is volgens de grondwet niet toegestaan om het parlement te ontbinden, maar wel om de werkzaamheden op te schorten’’, zei Saied na afloop van een spoedvergadering. De president citeerde een passage uit de grondwet die stelt dat opschorting is toegestaan in het geval van ‘dreigend gevaar’. Hij kondigde aan de uitvoerende macht over te nemen ,,met de hulp’’ van een regering die zal worden aangevoerd door een nieuwe leider. De president zei deze minister-president zelf aan te zullen stellen.